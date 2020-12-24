Путин предложил объявить 2021 год в РФ Годом науки и технологий

https://static.news.ru/photo/3c888a08-45df-11eb-a3b3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Следующий, 2021 год в России станет Годом науки и технологий, объявил президент России Владимир Путин.

Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий, — сказал президент на заседании попечительского совета МГУ.

Указом Путина 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее NEWS.ru писал, что во время встречи с кабмином президент России подвёл итоги его работы в 2020 году. Владимир Путин отметил, что руководство страны столкнулось с реальной угрозой жизни и здоровью десятков тысяч граждан и это стало вызовом колоссальной сложности.

Путин поздравил членов кабинета министров с наступающим Новым годом и поблагодарил за работу «в этот сложный год» во время встречи, которая проходит по традиции в конце декабря после итогового заседания правительства, но в этом году — в режиме онлайн. Российский лидер подчеркнул, что именно в таких экстраординарных ситуациях сразу становится видно, «кто чего стоит» на самом деле.