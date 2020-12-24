Путин заявил, что правительство достойно прошло сложный год

https://static.news.ru/photo/cc22d334-45db-11eb-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Во время встречи с кабмином президент России подвёл итоги его работы в 2020 году. Владимир Путин отметил, что руководство страны столкнулось с реальной угрозой жизни и здоровью десятков тысяч граждан и это стало вызовом колоссальной сложности.

В таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно, — похвалил членов правительства глава страны, которого цитирует РИА Новости.

Путин поздравил членов кабинета министров с наступающим Новым годом и поблагодарил за работу «в этот сложный год» во время встречи, которая проходит по традиции в конце декабря после итогового заседания правительства, но в этом году — в режиме онлайн. Российский лидер подчеркнул, что именно в таких экстраординарных ситуациях сразу становится видно, «кто чего стоит» на самом деле.

Хотел бы сегодня использовать эту возможность, поддержать эту традицию, чтобы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. И конечно, поблагодарить за напряжённую работу в уходящем, столь сложном, непростом 2020 году, — сказал Путин.

По мнению президента, испытания уходящего года сплотили и укрепили власти. При этом он потребовал от чиновников не оправдывать свои ошибки и сбои трудностями пандемии и призвал выполнять свою работу ответственно, добиваясь видимых изменений в жизни людей в 2021 году.

Накануне на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент назвал пандемию COVID-19 вызовом для экономики и социальной сферы практически всех стран. Российский лидер отметил, что текущий год оказался очень непростым и стал серьёзным испытанием для людей.

При этом Путин считает, что в России удалось не допустить критического спада экономики, сообщал NEWS.ru.