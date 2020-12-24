Путин: в РФ удалось не допустить критического спада экономики

Российским властям удалось не допустить критического спада экономики. Была обеспечена стабильность и устойчивость макроэкономических показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад, — заявил глава государства на предновогодней встрече с кабмином.
По его словам, были сохранены ключевые сферы, власть выработала системные меры поддержки каждой области. Путин назвал самым главным, что удалось в целом решить вопрос по защите людей.
Политик считает, что теперь власти как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня,
Ранее во время инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!» российский лидер рассказал, что во время пандемии коронавируса произошёл серьёзный спад как в развитых, так и в развивающихся странах. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 определила экономическую динамику в мире.
Как писал NEWS.ru, Путин отметил, что российское правительство достойно работало в 2020 году и сумело сохранить самообладание в условиях больших нагрузок. Члены кабмина показали высокую трудоспособность и компетентность. Президент поздравил членов кабинета министров с наступающим Новым годом и поблагодарил за работу «в этот сложный год».