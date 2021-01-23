Протестующие покинули Цветной бульвар в Москве

https://static.news.ru/photo/bde29878-5d95-11eb-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии заставили покинуть Цветной бульвар участников несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Сейчас на площади наблюдается уже небольшое скопление людей. Часть митингующих отправилась к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Навальный. Ещё часть людей отправилась на Лубянскую площадь. Как передаёт ТАСС, там продолжаются задержания.

Другие места столицы, где сегодня также проходили протесты, — Пушкинская, Тверская улицы, Охотный Ряд и бульвары — протестующие также покинули.

Напомним, не только в столице, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».