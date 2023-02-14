Производители ноутбуков в России столкнулись с финансовой преградой В РФ могут подорожать ноутбуки из-за роста цен на оборудование для выпуска микроэлектроники

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В России могут подорожать ноутбуки, а также серверы и системы хранения данных. Как пишет «Коммерсант», причина в резком увеличении стоимости европейского, американского и японского оборудования для производства электронных компонентов. По итогам 2022 года его цена выросла на 40–50%.

Производители тестируют китайское оборудование, но не уверены в его надежности. Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и «доработки таможенного регулирования», чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными.

Представитель одной из российских компаний отметил, что на 90% отечественных производств стоит оборудование из «недружественных» стран.

Если раньше стоимость производственной линии электронных плат в среднем составляла порядка 30 млн рублей, сейчас — уже 50 млн рублей, — рассказал он.

На цену влияет и тот факт, что европейское оборудование доставить стало сложнее из-за санкций. Технику приходится частично разбирать в стране-посреднике и только после этого ввозить в Россию.

Ранее сообщалось, что количество офлайн-магазинов электроники в российских городах-миллионниках с февраля 2022 года по февраль 2023-го уменьшилось на 5%. По словам экспертов, это связано в том числе с активным развитием онлайн-продаж.