Проханов объяснил, почему противостояние России и Запада вечно Писатель Проханов: противостояние России и Запада вечно из-за конфликта русской и американской мечты

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Александр Проханов

Противостояние России и Запада будет продолжаться вечно, заявил в беседе с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его мнению, причина этого кроется в несовместимости русской и американской мечты.

Никогда оно (противостояние. — NEWS.ru) не закончится. Потому что оно вечно от сотворения мира, Россия и Запад — это антагонисты, это две разные мечты, — сказал писатель.

Он пояснил, что американская мечта основана на доминировании, господстве сильного над слабым. Ее метафорой является крепость на холме, откуда США повелевают миром.

Русское сознание абсолютно другое, оно основано на идее гармонии, идее божественной справедливости. Поэтому русская мечта имеет другую метафору — это храм на горе, который своими крестами касается света небесного, и этот свет исходит в наши дома, семьи, в наши школы, — отметил Проханов.

По его словам, русская и американская мечта находятся в постоянном конфликте. Временами этот конфликт принимает жестокие формы, грозящие ядерным апокалипсисом. Иногда становится более спокойным.

Был такой период, когда этот конфликт показался исчерпанным и между русской и американской мечтой установилась полная гармония. Это была кажущаяся гармония начала как раз 1990-х, после чего русская мечта была истреблена мечтой американской. И только сейчас наша русская мечта мучительно возрождается, — заключил литератор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что после окончания конфликта на Украине не следует ожидать нормализации отношений между Западом и Россией. По его словам, «как раньше не будет». Глава Альянса отметил, что западным странам не стоит недооценивать РФ, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы.