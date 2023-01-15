Столтенберг исключил нормализацию отношений между Россией и Западом Столтенберг: отношения России с Западом не нормализуются после окончания конфликта на Украине

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Йенс Столтенберг

Отношения России с Западом не нормализуются после окончания конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt. Он отметил, что западным странам не стоит недооценивать Москву, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы.

Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются. Западу не следует недооценивать Россию, у которой в распоряжении находятся огромные ресурсы, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил, что приветствует решение США и Германии о поставках Украине БМП, а также намерение Франции помочь Киеву легкими танками.

Ранее сообщалось, что Столтенберг усиливает давление на Берлин, чтобы он быстрее решил вопрос с поставкой танков Leopard 2 Киеву. Глава Альянса подчеркнул, что поддержка Украины оружием приблизит завершение конфликта.

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что на Германию будут давить в вопросе снабжения украинской армии танками. По его словам, правительство ФРГ не горит желанием делиться с Киевом этим видом боевой техники, но его могут вынудить к этому США, поскольку Пентагон высказался за такие поставки.