Приказ Минобороны: когда начнется осенний призыв, как пришлют повестки

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Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах России, в том числе в новых регионах. Как будут вызывать в военкомат, отправят ли срочников на СВО, где они будут проходить службу?

Когда начнется осенний призыв в России

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что срок службы срочников остается прежним — 12 месяцев.

Во всех российских регионах осенний призыв стартует 1 октября. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где из-за климатических особенностей на срочную службу призывают с 1 ноября.

«Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — объяснил Цимлянский.

В каком формате пришлют повестки

Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам — призывники получат повестки в письменной форме. Раздача электронных повесток будет происходить в тестовом режиме, однако они будут дублироваться бумажным вариантом, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — отметил парламентарий.

С 1 октября 2023 года повышается штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Он составит 30 тысяч рублей.

Возрастная категория для осеннего призыва составляет от 18 до 27 лет. Закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года.

Где будут служить призывники, отправят ли на СВО

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ отметил, что начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Их направят в соединения и воинские части на территории России.

Отмечается, что в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — призывники не поедут. Также они не будут задействованы в выполнении задач в рамках спецоперации на Украине.

По словам Цимлянского, треть солдат отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Также будет происходить формирование научных рот. Они предназначены для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов и родов войск. Продолжится комплектование спортивных рот, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Что известно о дополнительной мобилизации

Владимир Цимлянский заявил, что у Минобороны РФ нет планов проведения новой волны мобилизации. По его словам, контрактников и добровольцев для выполнения задач СВО достаточно.

«В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту», — сказал он.

Из-за большого количества желающих стать контрактниками оборонное ведомство расширило сеть пунктов отбора граждан на службу и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

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