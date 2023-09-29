В России стартует осенний призыв Осенний призыв на военную службу пройдет во всех регионах России с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 октября в России стартует осенний призыв на военную службу, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он подчеркнул, что все призывники будут проходить службу на территории России. По его словам, отправка срочников в новые регионы исключена. Цимлянский уточнил, что в зону боевых действий будут направлять исключительно контрактников и добровольцев.

1 октября начинается осенний призыв. <...> Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формированиях на территории РФ. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут, — уточнил Цимлянский.

Он отметил, что начало отправки призывников со сборных пунктов начнется 16 октября, срок несения срочной службы составит 12 месяцев. По словам представителя Минобороны, в Генштабе ВС РФ нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Как утверждает Цимлянский, в последнее время значительно увеличилось число граждан, решивших пойти служить по контракту добровольно.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что правила призыва на военную службу осенью 2023 года никак не изменятся. По его словам, срочники продолжат получать повестки исключительно в бумажной форме. При этом он отметил, что с 1 октября будут увеличены штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.