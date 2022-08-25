Приближается финал Танкового биатлона 2022, кто из четырех команд победит? Закончился второй полуфинал танкового биатлона, теперь ясны четыре финалиста - Беларусь, Китай, Россия, Узбекистан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Завершился второй полуфинал Танкового биатлона 2022, проходящего на подмосковном военном полигоне «Алабьино». Соревнования проходят в рамках VIII Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Во втором полуфинале 24 августа приняли участие экипажи из Азербайджана, Вьетнама, Казахстана и Китая. Каждый экипаж должен был пройти четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах из танковой пушки на ходу, а также из спаренного и зенитного пулеметов с места.

По данным жюри, на первом месте экипаж КНР, прошедший испытание за 1 час 51 мин, на втором – Казахстан (1 час 54 мин), на третьем Азербайджан (1 час 57 мин) и на четвертом – Вьетнам (2 часа 10 мин).

23 августа прошел первый полуфинал с участием Беларуси (1 час 39 мин), Монголии (2 часа 04 мин), России (1 час 29 мин) и Узбекистана (1 час 53 мин).

В итоге в финал Танкового биатлона 2022 вышли команды России, Беларуси, Китая и Узбекистана (в 2021 г. в финал вышли Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан). Финал состоится 27 августа, в субботу, в нем примут участие по три экипажа от каждой из четырех стран-финалистов.

Соревнования проводятся на танках Т-72 или их зарубежных аналогах, например китайские экипажи выступают на Type–96B. В этом году в конкурсе приняли участие команды из 22 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.