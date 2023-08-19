Правда ли, что в сентябре 2023 года в России будет новая волна мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в сентябре в России может быть объявлена вторая волна мобилизации. Как на эти слухи отреагировали в Госдуме?

Что о новой волне мобилизации говорят в Telegram

Редакторы Telegram-канала «Это еще не конец» предполагают, что вторая волна мобилизации может затронуть граждан, которые находятся в запасе и получили гражданство РФ в период с 2000 по 2022 год, а также сотрудников МВД, МЧС, ФСО и ФСИН.

Автор канала «Живов Z» высказывает мнение, что к новой мобилизации уже готовы законы и учебные центры.

«Решение сугубо за президентом. Он может его принять завтра, или никогда, или когда угодно в иное время. К следующей мобилизации уже готовы и законы, и учебные центры. И думаю, списки мобилизации тоже готовы», — говорится в публикации Telegram-канала.

По информации «Поздняков 3.0», новая волна мобилизации якобы может начаться уже 25 сентября.

Сколько и кого призывали в рамках частичной мобилизации

21 сентября 2022 года в 09:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением, в котором сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

Российский лидер обратил внимание на неизбежность спецоперации на Украине, в которой страна противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

После выступления Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призваны будут в общей сложности 300 000 резервистов, или примерно 1% мобилизационного ресурса, куда входят те, кто уже служил в армии и получил военно-учетную специальность, а также имел боевой опыт.

14 октября 2022 года глава государства сообщил, что частичная мобилизация в стране практически закончена. К этому моменту были призваны уже 222 000 человек, из которых в подразделениях ВС РФ находилось 33 000 военнослужащих.

Последним регионом, который отчитался о завершении мобилизации, был Санкт-Петербург. Власти города заявили об этом 28 октября.

Официальный указ президента о завершении частичной мобилизации в стране не выходил.

Что говорили о новой волне мобилизации российские власти

15 марта замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что любые слухи о проведении новой волны мобилизации на данный момент являются фейком.

«Появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться», — рассказал он.

11 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что речи о второй волне мобилизации не идет.

18 апреля Депутат Госдумы Александр Бородай допустил проведение мобилизации, потому что «может возникнуть потребность собрать максимум сил, чтобы одержать быструю и эффективную победу, которая отобьет у всех противников желание связываться с Россией».

13 июня президент России Владимир Путин подтвердил, что объявление мобилизации не требуется, потому что Минобороны смогло набрать свыше 150 000 контрактников.

«Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день» — сказал Путин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 8 июня также заявил, что в данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он предупредил, что в будущем повестки будут формироваться электронным способом. Прежде чем она появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или ее принесет работник комиссариата, призывнику придет СМС-сообщение.

Будет ли новая волна мобилизации в сентябре 2024 года

Член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о второй волне мобилизации в сентябре 2023 года, которая появилась в различных Telegram-каналах. Он подчеркнул, что сейчас ведется только плановый набор на контрактную службу.

«Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Никакой мобилизации ожидать не следует. Сейчас продолжается плановый набор на контрактную службу. И проводится он на добровольной основе, для увеличения численности нашей армии. А информация про „старт мобилизации“ 25 сентября — это 100% вброс», — резюмировал парламентарий.

Читайте также:

Вторая волна мобилизации в России в 2023 году. Её всё-таки объявят или нет?

В Госдуме призвали начать вторую волну мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации