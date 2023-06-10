Вторая волна мобилизации в России в 2023 году. Её всё-таки объявят или нет? Пока российской армии хватает добровольцев и тех, кого мобилизовали в первую волну. Но до каких пор?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя несколько дней после наступления ВСУ под Запорожьем некоторые российские военкоматы начали рассылку СМС-уведомлений о необходимости явиться для «сверки документов». Это вызвало дискуссию о возможном объявлении второй волны мобилизации в России в 2023 году. NEWS.ru узнал, считают ли депутаты и военные эксперты такой вариант реальным в ближайшее время и при каких условиях новая мобилизация в РФ станет необходимой.

Кому и зачем присылают СМС с приглашением явиться в военкомат

На этой неделе жители Петербурга начали получать сообщения о необходимости явиться в военкомат. Как сообщили в пятницу некоторые Telegram-каналы, тем, кто это сделал, предлагают заключить контракт на службу в вооруженных силах.

В военкомате по Кронштадтскому и Курортному районам Северной столицы корреспонденту NEWS.ru подтвердили факт рассылки СМС. Представитель военкомата подчеркнул, что речь идет именно о сверке документов и насильно никого в вооруженные силы не забирают.

«Да, действительно, к нам люди приходят. Действительно, у нас идет рассылка с номера 931», — сказал собеседник. Он уточнил, что рассылку создает робот и сообщения могут быть поданы некорректно. Так, представитель военкомата отметил, что в предложении «При себе паспорт, документ воинского учета» пропущено слово «иметь».

Старт СМС-оповещения начался спустя несколько дней после наступления ВСУ в Запорожской области, что вызвало в блогосфере рассуждения о возможности новой волны мобилизации. Но глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что необходимости в объявлении второй волны мобилизации нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем отличается от повестки СМС-рассылка из военкомата

Что касается инициативы Минобороны о рассылке СМС-сообщений подлежащим призыву и мобилизации, глава комитета объяснил: СМС и повестка — разные вещи.

«О формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью СМС. <...> У нас повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте госуслуг, либо прежде чем ее работник комиссариата принесет по месту работы или домой, вам придет эсэмэска», — пояснил Картаполов.

По словам депутата, это сделано для комфорта пребывающих в запасе граждан. «Никто эсэмэсками вызывать в военкоматы не будет. <...> Потом уже будет выработана форма этой эсэмэски», — добавил он.

Депутат комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что вместо мобилизации следует набрать военнослужащих по контракту. По его мнению, в стране следует сформировать еще одну общевойсковую и воздушную армии и армейский корпус.

Когда в России могут объявить новую мобилизацию

Мобилизацию в России могут объявить при условии, если масштаб боевых действий резко расширится, заявил NEWS.ru Соболев. По его словам, это возможно, если противостоять российской армии будет не только Украина.

«Мобилизацию могут объявить при условии, если война будет расширяться, если не только Украина будет нам противостоять, но и другие страны. Например, Польша и другие, которые проводят враждебную политику в отношении России. В этом случае, конечно, нам будет необходима мобилизация», — считает Соболев.

Первый заместитель Картаполова, депутат Алексей Журавлев высказал в разговоре с NEWS.ru мнение о необходимости новой мобилизации в России.

«Не устану повторять, что мобилизация опять нужна. И какие-то механизмы возвращения в строй раненых. На фронте даже новый термин появился — „восьмисотые“. Это те, кто уехал в госпиталь и не вернулся», — сказал депутат.

Свое мнение Журавлев обосновал примером из истории: «Между прочим, Великая Отечественная была выиграна ранеными, опытными бойцами, что не раз попадали в передряги, но все-таки опять оказывались в строю — уже более подготовленными и мотивированными».

Нужна ли мобилизация в России сейчас

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко убежден, что необходимости в новой волне мобилизации в России сейчас нет.

«Во-первых, мы уже мобилизовали триста с лишним тысяч человек. Во-вторых, у нас, кроме этого, есть и добровольцы, которых уже около 150 тысяч. И их приток сохраняется. В-третьих, у нас есть призыв срочников, которых на СВО не отправляют, но они — резерв для набора на контракт», — пояснил Тимошенко.

В середине мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщал, что с января 2023 года в вооруженные силы на контрактной основе и в состав добровольческих формирований было принято свыше 117 400 человек.

Фото: МО Украины

По мнению Тимошенко, нынешних сил ВС РФ вполне достаточно для отражения начатого контрнаступления украинской армии. «Отразить наступление ВСУ мы можем и наличными силами. Если противник при этом растратит свои стратегические резервы, которые сейчас собраны именно для этого наступления, то тогда у нас появится возможность уже для нашего собственного наступления. Насколько хватит сил для этого — зависит от того, докуда мы собираемся наступать», — сказал Тимошенко.

Доктор военных наук капитан 1-го ранга Константин Сивков считает вторую волну излишней: «Новая мобилизация нам не нужна, потому что мы еще с частичной мобилизации далеко не всех мобилизованных ввели в дело».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто первым заявил о второй волне мобилизации

Тема мобилизации вновь возникла в апреле на фоне ожиданий украинского контрнаступления. Одним из первых об этом заговорил бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай, координирующий действия отрядов добровольцев в Донбассе. Он выразил опасение, что собранных Россией на линии боевого соприкосновения войск не хватит, чтобы «отбить у противников охоту связываться», поэтому стране нужно собрать максимум сил.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщил, что в Кремле не обсуждают планы возможного объявления второй волны мобилизации в России.

В мае бывший вице-премьер РФ, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин также заявил о необходимости второй волны.

«И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете? Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают», — говорил тогда Рогозин радиостанции «Говорит Москва».

Избежать второй волны, по его мнению, мог бы помочь лишь «колоссальный резерв», который есть в распоряжении руководства страны, — добровольцы.

Напомним, 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам теперь и в электронной форме. Министр обороны Сергей Шойгу высказывал мнение, что цифровизация воинского учета улучшит эффективность призыва.

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