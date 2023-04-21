В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации Песков: в Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не ведут разговоров и новой волне мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на сообщения различных СМИ и Telegram-каналов о том, что в нескольких вузах страны студентам стали выдавать повестки. Песков добавил, что впервые об этом слышит.

Честно говоря, я первый раз об этом слышу <...>. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

21 апреля портал DOXA сообщил, что студентам МГУ стали раздавать повестки в общежитии вуза. По данным интернет-журнала, это делают коменданты общежития.

18 апреля Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают планы возможного объявления второй волны мобилизации в России. Представитель Кремля заявил об этом, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая, не исключившего проведение нового этапа мобилизационной призывной кампании для участия в специальной военной операции.

Ранее Бородай заявил, что вторая волна мобилизации не исключена, поскольку, по его мнению, нынешних сил, сконцентрированных на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, может оказаться недостаточно для сдерживания противника. Парламентарий пояснил, что нужно собрать «максимум сил» для того, чтобы одержать «быструю и эффективную победу», которая отбила бы у коллективного Запада во главе с США охоту связываться с российской армией.