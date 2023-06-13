Путин высказался по поводу дополнительной мобилизации Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в едином пункте отбора на военную службу по контракту

Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, сообщил президент страны Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, с января 2023 года Минобороны смогло набрать свыше 150 тысяч контрактников. По словам главы государства, их общее число вместе с добровольцами достигло 156 тысяч человек.

Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день, — сказал Путин.

Он также добавил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, а на время нахождения военных и мобилизованных в зоне СВО будет влиять ход ее развития. Путин подчеркнул, что для проведения специальной военной операции срочников по-прежнему не используют.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ранее, что на данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он отметил, что для предупреждения граждан о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения.

До этого Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках посредством СМС готовится для удобства россиян, чтобы «они в полной мере владели информацией». Он подчеркивает, что соответствующее СМС-оповещение не является повесткой, это предупреждение о том, что она сформирована.