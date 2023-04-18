В Госдуме допустили вторую волну мобилизации Депутат Бородай допустил начало второй волны мобилизации в России

Депутат Госдумы Александр Бородай не исключен начало второй волны мобилизации в России, передает ФАН. По его словам, сконцентрированных на линии боевого соприкосновения сил может оказаться недостаточно, чтобы «отбить у противников охоту связываться», поэтому нужно собрать максимум.

Опасности, в состоянии которых сейчас существует Россия и в целом русский народ, действительно велики. И поэтому нам надо собрать максимум сил, чтобы одержать быструю и эффективную победу, которая отобьет у всех наших противников, у коллективного Запада, прежде всего у США, охоту с нами связываться. <...> Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации, — пояснил Бородай.

Депутат также выразил надежду, что перелом в режиме боевых действий должен быть достигнут за ближайшие пять-шесть месяцев.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев рассказал NEWS.ru, что новой мобилизации в России в ближайшее время не планируется, будет проводиться только набор контрактников на добровольной основе. Парламентарий отметил, что мобилизационные мероприятия требуют принятия более строгих мер.