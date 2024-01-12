Последние новости с фронтов СВО 12 января: удары по Украине сегодня, взрывы Военкор Лисицын: ВС РФ в Запорожье пытаются обойти Работино и взять его в тиски

Фото: МО РФ

Российская армия контратаковала со стороны Вербового на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на Артемовском, Херсонском, Луганском направлениях, какая сегодня ситуация у Бахмута, Клещеевки, Часова Яра, Крынок, о чем пишут военкоры 12 января 2024 года, где были удары по Украине?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском направлении ВС РФ контратаковали со стороны Вербового. Под ударами украинские позиции в Каменском, Пятихатках, Гуляйполе и Малиновке. Артиллерия ВСУ работала по российским позициям в Жеребянках, Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом и Новофёдоровке», — передает WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Запорожском направлении ВС РФ обходят Работино, пытаясь взять его в тиски, и с каждым днем становятся все ближе к цели.

«Вчера российским бойцам удалось продвинуться юго-западнее села. При этом ВСУ попытались организовать контратаку в районе Вербового, но она была отбита, и противник с потерями отошел назад», — сообщил он.

«Два майора» пишут, что ВСУ на Запорожском фронте нанесли удары по тыловым районам ВС РФ из РСЗО HIMARS.

«Противник нанес серию ударов по Токмаку и Молочанску. У Работино ВС России постепенно вытесняют противника с занятых им опорных пунктов, артиллерия работает с обеих сторон. Очередное наступление ВСУ малыми пехотными группами у Вербового отражено. Новым элементом обстановки стали сообщения о переходе наших войск в наступление у Нестерянки (семь километров западнее „работинского мешка“), через населенный пункт проходит одна из дорог на Орехов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки

«На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продолжили штурм высот северо-западнее Клещеевки. Средства дальнего поражения работали по украинским позициям в Андреевке, Ивановском, Богдановке, Васюковке, Раздоловке, Спорном и Верхнекаменском. ВСУ обстреливали ВС РФ в Бахмуте, Ягодном и Берховке», — пишет WarGonzo.

Евгений Лисицын рассказал, что на Артемовском направлении российская армия продолжает продвигаться в районе Богдановки.

«Взятие этого села позволит выйти нашим бойцам на северные окраины Часова Яра, взятие под контроль которого позволит открыть дорогу к Славянско-Краматорской агломерации. Также идут тяжелые бои у Хромово, а в районе Клещеевки российские бойцы взяли несколько опорников противника севернее Клещеевки», — сообщил он.

«Два майора» передают, что «ползучее» наступление ВС России продолжается в направлении Часова Яра.

«Бои у Богдановки и Клещеевки, западнее н. п. Хромово. Места скопления личного состава ВСУ в тылу, в Константиновке, постоянно накрываются нашими средствами поражения», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Крынок, Херсона, берегов Днепра

«На Херсонском направлении положение вэсэушников незавидное. Небольшой плацдарм у Крынок обороняют около 300–400 человек, но ВС РФ не спешат к ликвидации этой группировки. Дело в том, что каждый день противник пытается перебросить в этот район подкрепление, которое утилизируют наши бойцы. При этом враг активно использует артиллерию и FPV-дроны, что доставляет немало хлопот российским военнослужащим», — написал Евгений Лисицын.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении идут бои на тех же рубежах.

«ВС России уничтожают личный состав противника в Крынках, на берегу и на воде при перемещении лодок. Ночью сообщили о работе „Гераней“ по местам сосредоточения противника в Херсоне. Проблемой остается действие вражеских FPV-дронов, разведывательных БПЛА и беспилотников-бомбардировщиков, дальность действия которых увеличена за счет ретрансляторов. Личный состав противника в Крынках прикрывает вражеская артиллерия с его берега», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Луганском направлении

«На Луганском направлении российские войска атаковали у Ямполевки и Макеевки. Без успеха. После артобстрелов пытались продвинуться у Синьковки. Под ударами ВСУ в Белогоровке, Серебрянке, Торском, Невском, Берестовом и Петропавловке», — пишет WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по Украине 12 января

Украинские СМИ сегодня ночью сообщали о взрыве в Богодухове Харьковской области и на юге Сумской области.

«Российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам противника в разных областях т. н. Украины, что свидетельствует об общих изменениях в подходе к огневому поражению объектов противника. Вчера в Харькове под огнем оказался гостиничный комплекс Park Hotel, однако попадание к результату не привело», — написал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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