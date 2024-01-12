«Дебилы»: у офицера ВСУ кончилось терпение по одному вопросу Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов на Украине занимаются дилетанты

Фото: МО Украины

Техническая безграмотность украинских чиновников крайне негативно сказывается на закупке дронов для ВСУ, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV. По словам военнослужащего, люди, ответственные за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов, поэтому и приобретают они технику низкого качества.

Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, управляют люди, которые в этом не разбираются. Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют, — резюмировал военный.

Ранее украинский морской дрон под названием «Козак Мамай» был впервые представлен в эфире местных телеканалов. В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час, размер составляет порядка шести метров. Устройство сделано из пуленепробиваемого материала и оснащен камерой наблюдения и спутниковой антенной.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территории России при помощи дронов Sea Baby и безэкипажных катеров. Минобороны опубликовало видео уничтожения одного из таких устройств у берегов Крыма. Российские летчики нанесли удары по надводным целям из авиационных пушек.