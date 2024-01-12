«Не победить»: в ФРГ указали на разницу между россиянами и украинцами Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за отсутствия боевого опыта

Фото: МО РФ

ВСУ не смогут победить из-за важного различия между Россией и Украиной, заявил немецкий историк Йорг Баберовски в интервью T-Online. По мнению аналитика, у украинцев нет боевого опыта, в то время как россияне уверенно встроили в свою жизнь военные действия и нужды армии.

Производство вооружений в России идет «полным ходом», а экономика не рухнула из-за санкций, пояснил историк. На Украине же, резюмировал эксперт, ощущается усталость от конфликта — недовольны и солдаты, и гражданские.

У украинских новобранцев нет боевого опыта. Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены. <...> Усталость украинцев растет, как и недовольство солдат тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не смогут победить, — сказал он.

Ранее американский сенатор Томми Тубервилл заявил, что изначально не верил в возможность победы Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает реальным сценарий, при котором Россия может начать военные действия в Европе. Однако сенатор признал, что это хороший предлог, чтобы выделять больше денег.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на место Зеленского более надежного политика, который начнет переговоры с Россией.