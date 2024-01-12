Российские десантники уничтожили огневую позицию миномета ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Минометные группы российских воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили огневую позицию миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне дельты реки Днепр в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ. Подразделения ВДВ продолжают атаковать украинские формирования на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра.

Подразделения воздушно-десантных войск продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Разведка десантников вскрыла огневую позицию миномета ВСУ на одном из островов реки в зоне ответственности подразделений ВДВ, который вел беспокоящий огонь по позициям российских подразделений. Цель была уничтожена огнем из миномета 2Б14 «Поднос», — заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. В Минобороны России отметили, что также был ликвидирован район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника.

До этого минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.