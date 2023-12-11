Российские минометчики сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.

В ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве, — отметила пресс-служба.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что российские войска перешли в наступление по всему фронту. По его словам, совместно с украинскими военными, ответственными за операции на восточном направлении, он провел детальный анализ обстановки и обсудил возможные дальнейшие шаги.

Также ВС РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой и уничтожили азербайджанского наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова. Аналитики считают, что ВСУ начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. Эксперты пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировала за счет персонала из других стран.