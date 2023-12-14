Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 14 декабря, жителей российской столицы ожидают сильные снегопады. Какая погода будет завтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
Погода в Москве и Подмосковье 14 и 15 декабря
По словам Леуса, Москва сегодня будет находиться под влиянием передней части приближающегося с юго-запада активного циклона.
«В такой ситуации в регионе облачно, временами снег, слабая метель, вечером, в Москве после 18–19 часов, снег и метели будут усиливаться. Температура воздуха — минус 8–10 градусов. В Подмосковье — минус 7–12 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм ртутного столба, что около нормы», — рассказал он.
Метеоролог отметил, что в пятницу прогнозируется снег, метель ночью и в начале дня временами будет усиливаться.
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что ближайшая пятница станет самым снежным днем на этой неделе.
«Наиболее сильные снегопады ожидаются к концу недели. В столице высота сугробов составит порядка 10–15 см. Столбики термометров будут показывать 4−9 градусов мороза. И уже в воскресенье нас ждет резкое потепление и оттепель», — заявил синоптик.
По данным центра «Фобос», в Москве 14 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью и днем — минус 7–9 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.
15 декабря будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 7–9 градусов. Ветер слабый.
В Подмосковье сегодня, 14 декабря, прогнозируется облачность. Днем — минус 10–12 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Давление немного выше нормы. Вечером — небольшой снег и сильный туман.
15 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью — минус 6–8 градусов. Днем — минус 2–4 градусов. Ветер слабый.
Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 14 и 15 декабря
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в Северной столице продолжается зима со снегом, но из-за приближающегося циклона с Атлантики ожидается потепление.
«Уже завтра не только по области, но и в Санкт-Петербурге температура воздуха вернется к отрицательным значениям, и зима со снегом продолжится. Но возвращение — это теперь уже ненадолго, так как с воскресенья, 17 декабря, начинается движение циклонов с Атлантики, наш регион попадет в совершенно другую погоду, наверное, хотя этого и не хочется, более привычную для декабрей последних лет», — сообщил метеоролог.
По данным «Фобоса», в Петербурге 14 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Днем — минус 3–5 градусов. Ночью — минус 4–6 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.
15 декабря прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 5–7 градусов. Ветер слабый.
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