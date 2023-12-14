В Минэнерго рассказали, сколько россиян осталось без света из-за непогоды Минэнерго РФ: около 142 тысяч россиян остаются без света из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварии на электросетях, вызванные резким ухудшением погодных условий, оставили около 142 тысяч россиян без электричества, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России. По данным ведомства, особенно сложная ситуация наблюдается в Луганской Народной Республике, где без электричества остаются около 76,8 тысячи человек. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы возобновить подачу электроэнергии.

Представители министерства подчеркнули, что в Республике Дагестан были завершены первоочередные работы по восстановлению электроснабжения. Как и в случае с другими регионами России, оно было нарушено из-за непогоды.

В Псковской области без электричества остаются 4,9 тысячи человек, в Ростовской области — 10,5 тысячи человек. Проблемы с электроснабжением также наблюдаются у 49,9 тысячи потребителей на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщалось ранее, жители поселка Мехзавод в Самарской области перекрыли Московское шоссе из-за отключения электричества в их домах. Авария на электросети возникла в результате повреждения подземного кабеля. Мэрия Самары пообещала ликвидировать последствия аварии, а также разработать резервную схему электропитания.