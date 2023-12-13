Жители поселка под Самарой перекрыли шоссе из-за проблем с отоплением Жители поселка Мехзавод перекрыли Московское шоссе из-за отсутствия отопления

Фото: t.me/krasnoglin_adm

Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в поселке Мехзавод

Жители поселка Мехзавод, расположенного в Самарской области, перекрыли Московское шоссе из-за отключения электричества и отопления в их домах, сообщает издание KP.RU. По его данным, авария на электросети произошла в результате повреждения подземного кабеля. Ее последствия не могут устранить уже несколько дней подряд. Отмечается, что на место аварии выехали представители местной администрации во главе с мэром Самары Еленой Лапушкиной.

Повреждение кабеля лишило жителей поселка и близлежащих СНТ не только света, но и тепла, так как большинство из них пользовались обогревателями. Представители самарской администрации пообещали устранить последствия аварии и заменить кабель, поэтапно восстановив подачу электричества. Кроме того, власти намерены продумать резервную схему электропитания, чтобы подобные инциденты не произошли вновь.

Почему бездействовала обслуживающая организация? Завтра мы встречаемся с жителями и вместе со специалистами и энергетиками объясним, какие у нас есть возможные варианты решения, и определим шаги на будущее. Люди должны знать, что они не одни и мы принимаем все меры, — заявила мэр Самары.

Отмечается, что прокуратура Красноглинского района Самары уже заинтересовалась данным случаем. По словам прокурора Сергея Маркелова, по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка степени безопасности оказанных электроснабжающей организацией услуг.

Как сообщалось ранее, жители подмосковного Солнечногорска обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на отсутствие отопления и горячей воды. По их словам, они вынуждены обогреваться газом и электрическими обогревателями.