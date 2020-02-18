https://static.news.ru/photo/4450e5ec-52cd-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Полночь 19 февраля в столице стала самой тёплой за 140 лет метеорологических наблюдений.

Столбики термометров в 00:00 мск показали 4,3 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован почти век назад, в 1925 году, тогда воздух прогрелся до плюс 3,7 градуса. День 19 февраля будет тёплым и дождливым, а аномальная погода сохранится в Москве еще минимум неделю, передаёт «Интерфакс».

Накануне в столице было плюс 6 градусов, что на 1,6 градуса выше рекорда 1949 года.

Как писал NEWS.ru ранее, март 2020 года может стать тем месяцем, когда зимняя погода возьмёт реванш. Вполне возможно, что в европейской части России могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.