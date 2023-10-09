Почему экс-знатока «Что? Где? Когда?» Новикова обвинили в госизмене ФСБ возбудила дело о госизмене против экс-адвоката Ильи Новикова

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Илья Новиков

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего адвоката, экс-участника интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В чем его подозревают?

Почему ФСБ возбудила дело в отношении Новикова

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что возбуждено уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника в отношении Ильи Новикова.

«Установлено, что Новиков И. С. после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой», — рассказали в ЦОС.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника), которая предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Что известно о Новикове, когда он стал иноагентом

Новиков окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год был постоянным участником телевизионного шоу на Первом канале «Что? Где? Когда?».

Был адвокатом Надежды Савченко, которую обвиняли в убийстве российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка в 2014 году, а также режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко. Интересы последнего юрист представлял по ряду открытых в отношении бывшего украинского лидера уголовных дел, в том числе по инциденту в Керченском проливе. В итоге в январе 2022 года украинский суд не стал арестовывать Порошенко. Отмечалось, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.

Также Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован). Помимо этого, он участвовал в деле украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на судах 24 украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

25 ноября 2022 года Министерство юстиции внесло имя адвоката в реестр иноагентов. 1 декабря 2022 года МВД России объявило в розыск Илью Новикова.

«Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК России», — сообщалось в базе МВД России.

4 апреля Минюст ходатайствовал о лишении статуса адвоката Новикова. 16 июня стало известно, что Адвокатская палата Москвы одобрила прошение.

«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», — говорилось в сообщении на сайте палаты.

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