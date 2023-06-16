Илью Новикова лишили статуса адвоката в России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Илья Новиков

Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Илью Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), решение опубликовано на сайте учреждения. Причиной стало нарушение Кодекса профессиональной этики.

Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения, — говорится на сайте палаты.

Известно, что дисциплинарное производство было возбуждено по представлению Минюста.

С 2021 года правозащитник живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала военной операции на Украине он заявил, что вступил в ряды теробороны столицы Украины. По информации на конец марта, Новиков не участвовал в боях, но проходил военную подготовку. Адвокат защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.

В ноябре прошлого года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, а в декабре российское МВД объявило его в розыск.