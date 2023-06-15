Экс-мундепа из «Яблока» объявили в розыск Обвиняемая в фейках об армии экс-мундеп Брюханова объявлена в розыск

Фото: vk.com/bananstena

Анастасия Брюханова

Полиция объявила в розыск бывшего московского муниципального депутата от партии «Яблоко» Анастасию Брюханову. Ее карточка появилась в базе МВД. Статья, по которой разыскивают политика, не называется, но известно, что в апреле против Брюхановой возбудили уголовное дело по статье о «фейках об армии» из-за видео о событиях в Буче.

Сообщалось, что причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное Брюхановой на YouTube. В этом ролике она обвиняла в событиях в Буче российскую армию.

Брюханова была муниципальным депутатом в столичном районе Щукино, а также выдвигалась на выборах в Госдуму, но не одержала победу на своем участке. Также Брюханова высказывалась за отмену дистанционного электронного голосования, но не вступала в одноименную оппозиционную коалицию. Она вместе с соратниками планировала самостоятельно оспорить решения об удаленном голосовании.

В 2019 году Московская городская избирательная комиссия не удовлетворила жалобу Анастасии Брюхановой о недопуске на выборы в Мосгордуму. Ей, как и нескольким другим кандидатам, не засчитали ошибочно забракованные подписи граждан.