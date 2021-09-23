Кандидаты в депутаты ГД создали коалицию за отмену онлайн-голосования

Оппозиционные кандидаты в депутаты Госдумы от разных политических сил объединились в коалиционный комитет «За отмену дистанционного электронного голосования». Они планируют добиваться отмены результатов онлайн-голосования в Москве и запрета на использование системы на предстоящих выборах. Об этом объявила баллотировавшаяся по 198 округу столицы Марина Литвинович в Facebook.

Кроме того, объединение будет «бороться против иных методов фальсификации выборов». В ближайшее время коалиция планирует провести общероссийскую акцию протеста, подготовить иск в суд и законопроект о запрете на использование систем ДЭГ на выборах.

Призываем региональных кандидатов и политические силы объединяться в комитеты на местном уровне. Данное заявление открыто для подписания и присоединения всех кандидатов и политических сил, согласных с нашими целями, — написала политик.

В объединение помимо самой Литвинович вступили шедшие на выборы от КПРФ Михаил Лобанов и Валерий Рашкин, член «Яблока» Сергей Митрохин и Роман Юнеман, которого не пустили на выборы. Кроме того, в комментариях о поддержке заявила соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь.

Накануне команда кандидата в ГД Анастасии Брюхановой подала жалобу в избирком с требованием отменить результаты электронного голосования по её округу в Москве. Глава её предвыборного штаба Максим Кац написал в Telegram, что при подсчёте голосов могли не учесть от 13 076 до 26 152 голосов в её пользу. Такой вывод в штабе сделали после анализа открытых данных по электронному голосованию.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

Кроме того, несмотря на закрытие всех участков в столице в 20:00, результаты онлайн-голосования по городу появились только на следующий день. При этом во всех остальных регионах, где была возможность проголосовать онлайн, данные были опубликованы в течение нескольких часов.

Фронтмен онлайн-голосования Алексей Венедиктов в свою очередь заявлял, что КПРФ совершила трагическую ошибку, когда призвала своих сторонников не использовать электронное голосование. По его мнению, именно такая стратегия привела к поражению кандидатов от этой партии на ДЭГ, что изменило общий результат в пользу единороссов.