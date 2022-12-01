МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Фото: Сергей Булкин/News.ru

МВД России объявило в розыск признанного иноагентом адвоката Илью Новикова. Данные на юриста содержатся в базе министерства, пишет ТАСС.

Адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой, не уточняется.

Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ, — сказано в сообщении МВД.

Илья Новиков окончил с отличием Российскую академию правосудия, он с 2002 по 2016 годы был постоянным участником шоу «Что? Где? Когда?» и неоднократно выигрывал в нем призы. В качестве адвоката Новиков запомнился защитником украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. Также юрист представлял интересы ФБК Алексея Навального (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией).

Адвокат с 2021 года живет и работает в Киеве. После начала спецоперации на Украине он заявил о вступлении в ряды теробороны. С 25 ноября Минюст России внес Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее сообщалось, что в список физлиц-иноагентов Минюста России кроме Ильи Новикова попали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ведущая телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Анна Монгайт. В реестре также оказался экс-юрист уфимского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Федор Телин.