На Западе рассказали о ловушке, в которую российские бойцы загнали ВСУ Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: российские бойцы заманили ВСУ в котел вблизи Купянска

Фото: МО РФ

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские силы заманили ВСУ в котел в районе Купянска. В интервью YouTube-каналу Dialogue works он предрек украинским войскам крупное поражение.

По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат, — сказал Джонсон.

По информации бывшего сотрудника ЦРУ, российские силы лишили украинских военнослужащих на Купянском направлении возможности пополнять свои запасы. По словам Джонсона, у ВСУ в этой местности осталось только два выхода из ситуации: либо бойцов уничтожат, либо им предложат сдаться. Эксперт считает, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины запретило подразделениям отступать со своих позиций на Купянском направлении. По его словам, украинские отряды вынуждены оставаться на позициях, несмотря на большие потери. Российские войска же продолжают активное наступление, отметил Марочко.

До этого командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь рассказал, что Вооруженные силы Украины перестали вести контрнаступление в районе Купянска, украинское командование готовится оборонять город. По его словам, у ВСУ во время наступления закончились силы, теперь они ушли в оборону.