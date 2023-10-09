Экс-сотруднику МВД вынесли приговор за контрабанду икры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Елизовский районный суд Камчатки признал виновным бывшего сотрудника регионального управления МВД России на транспорте в незаконном вывозе двух тонн красной икры неизвестного происхождения, передает РИА Новости со ссылкой на управления ФСБ России. Было установлено, что в сговоре с другими лицами он совершал противоправные действия, включая приобретение, хранение, транспортировку и отправку за пределы региона неотмеченной маркировкой лососевой икры в крупных объемах.

За период с августа по декабрь 2021 года было незаконно вывезено около двух тонн такой икры. Продукция реализовалась в Московской и Новосибирской областях, а также в Приморском крае. Суммарная стоимость икры составила 6,5 миллиона рублей. В ходе обысков у подозреваемых также изъяли около 700 килограммов готовой к продаже икры на общую сумму 2,8 миллиона рублей.

Постановлением суда бывший сотрудник признан виновным по статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается противоправных действий с продовольственными товарами без обязательной маркировки и информации, предусмотренной законодательством, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупных объемах. Ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Суд учел признание вины обвиняемого, его раскаяние, а также активное содействие в раскрытии преступлений, предоставлением информации о соучастниках.

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