Экс-участника «Что? Где? Когда?» заподозрили в госизмене ФСБ возбудила дело о госизмене против экс-участника «Что? Где? Когда?» Новикова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Илья Новиков

ФСБ возбудила уголовное дело против адвоката и бывшего участника интеллектуального клуба «Что? Где? Когда? » Ильи Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его подозревают в государственной измене, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Согласно материалам дела, Новиков после начала СВО добровольно покинул Россию и вступил в ряды Сил теробороны Украины. По информации силовиков, до настоящего момента он принимает участие в деятельности противника. В частности, прошел военную подготовку, задействован в боевых действиях и ведет пропагандистскую работу.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В июне Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса правозащитника. Причиной стало нарушение Кодекса профессиональной этики.