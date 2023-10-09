Стало известно о перекрытии движения на Крымском мосту Движение на Крымском мосту перекроют 10 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Днем 10 октября на Крымском мосту перекроют движение, оно будет полностью приостановлено на автомобильной части и автоподходах, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта Крыма.

Как уточняет издание, движение приостановят в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Ограничения будут действовать с 10 часов утра до 17 часов вечера.

С 10 утра до 17 часов вечера на мосту будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, — говорится в сообщении.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв фуры. Взрыв привел к разрушению дорожного полотна, возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и гибели четырех человек.

Сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева в годовщину трагедии заявила, что Крымский мост является артерией жизни для полуострова. По ее словам, теракты, которые совершает Киев, только подчеркивают криминальную суть его властей.

До этого военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что у ВСУ нет никаких шансов полностью разрушить переправу через Керченский пролив. При этом он допустил, что украинские военные в случае новой атаки могут частично повредить фрагмент Крымского моста или вывести из строя отдельную опору.