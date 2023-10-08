Сенатор назвала Крымский мост символом мощи России и артерией жизни Сенатор Алтабаева назвала Крымский мост артерией жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост является артерией жизни для полуострова, символом мощи России, заявила РИА Новости сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, теракты Киева лишь подчеркивают криминальную суть его властей.

До появления сухопутного маршрута в Крым мост был артерией жизни, которая связывала нас с Большой землей. В этом смысле для нас и сегодня мост очень важен. Есть и второй момент — это уникальное техническое сооружение, оно является свидетельством таланта наших инженеров и строителей, возможностей России, — сказала она.

На переправе ровно год назад взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.

ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему у ВСУ нет никаких шансов полностью разрушить переправу через Керченский пролив. Однако он пояснил, что украинские военные в ходе новой атаки могут частично повредить фрагмент Крымского моста или вывести из строя отдельную опору.