https://static.news.ru/photo/50034db4-bff0-11e9-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель авиакомпании «Победа» сообщил, что с 16 августа возобновляется продажа билетов в аэропорт Гюмри.

Аэропорт в Армении дал обязательство принять все меры по контролю качества топливозаправочного процесса. Запланировано выполнение семи рейсов Москва — Гюмри в неделю в зимний период, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, авиакомпания «Победа» приостанавливала продажу билетов из Москвы в армянский Гюмри на зимний период из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту города. Перевозчик заявлял, что топливозаправочная компания практикует периодически недолив топлива.