Пилот рассказал о перспективах самолётной отрасли в России

Серийно производить двигатели ПД-8 для самолёта Sukhoi Superjet 100 начнут в России в течение трёх — пяти лет, сообщил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник «ПолитЭксперту». В этом поможет резерв специалистов в авиастроении, который сохранился у России в ряде городов.

У нас целые города, которые занимались выпуском деталей для самолётов: Рыбинск, Пермь, Самара, Казань, Москва и Санкт-Петербург. Министерство обороны смогло сохранить конструкторские бюро, которые создавали двигатели для военных воздушных судов. Они разработали боевые Ту, МиГ, Су. Там есть большой резерв специалистов. Оттуда можно набрать зрелых конструкторов, молодёжь, которую они привлекали в своё время. В этом случае создать российские двигатели будет очень легко, — сказал Сытник.

Он отметил, что за тот же срок от трёх до пяти лет в России можно возродить такие модели, как Ту-214 и Ту-204. Они, по словам Сытника, не хуже Airbus и Boeing.

Ранее Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. Начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что Москва будет искать альтернативные возможности поставок в Турции, Индии и других странах.

В свою очередь президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов сообщил, что в условиях санкций Запада на воздушные суда придётся ставить контрафактные запчасти. Он отметил, что даже в отечественных самолётах вроде Superjet много импортных деталей, которые не будут поставлять.