Путин не контактировал с самоизолировавшимся Лавровым

https://static.news.ru/photo/81066a32-1886-11eb-a336-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время не пересекался с добровольно ушедшим на самоизоляцию министром иностранных дел Сергеем Лавровым после того, как тот вернулся из Греции.

Как передаёт РИА Новости, в ответ на соответствующий вопрос представитель Кремля коротко ответил: «Нет».

После того как глава МИД РФ Сергей Лавров выяснил, что контактировал с заболевшим коронавирусом, он принял решение добровольно уйти на самоизоляцию. Все его запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.

До этого Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. По её словам, она может работать лишь удалённо, однако уже чувствует себя лучше. 27 октября стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась певица Земфира. Позднее стало известно, что артист театра Ленсовета Семён Стругачёв тоже подхватил COVID.

Как писал NEWS.ru, сотрудники российского МИД регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию и следуют предписаниям. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя уход на самоизоляцию главы МИД Сергея Лаврова.