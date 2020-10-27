Захарова отреагировала на уход Лаврова на самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/73876aac-1870-11eb-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники российского МИД регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию и следуют предписаниям. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя уход на самоизоляцию главы МИД Сергея Лаврова.

Мы регулярно сдаём тесты, следуем предписаниям, — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что российский министр контактировал с заболевшим COVID-19. После этого Лавров самоизолировался, его визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Дипломат чувствует себя хорошо.

Коронавирусной инфекцией заразилась рок-певица Земфира и вокалист группы «Би-2» Лёва. Также вирус подхватила телеведущая Ксения Собчак, она перешла на удалённую работу. СМИ сообщили, что в больницу с COVID-19 увезли юмориста Евгения Петросяна, но позже артист опроверг эту информацию.

Как писал NEWS.ru, глава правительства Иркутской области Игорь Зайцев заразился COVID-19. Об этом заявили представители иркутских властей.