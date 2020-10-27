Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.

В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции, — сообщили ТАСС в российском МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, министр чувствует себя хорошо.

Ранее телеведущая Ксения Собчак призналась, что заразилась коронавирусом. По её словам, она может работать лишь удалённо, однако уже чувствует себя лучше. 27 октября стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась певица Земфира.

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 4312 пациентам. На ИВЛ в столичных больницах находятся 304 пациента, писал NEWS.ru.