Петросян объяснил, почему оказался в клинике

https://static.news.ru/photo/1a3623f4-1856-11eb-9092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

75-летний Евгений Петросян опроверг информацию о наличии коронавирусной инфекции и госпитализации в клинику. Юморист заявил, что всего лишь приехал проконсультироваться с врачом, а журналисты «раздули историю».

Я и вам советую проконсультироваться с врачами. Сейчас такое время. Всё нормально у меня, ничего нет, температуры нет. Я приехал на консультацию в клинику. Госпитализирован — громко сказано, — цитирует Петросяна телеканал «360».

Артист подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо беречься.

Ранее издание Life со ссылкой на свой источник сообщило, что Петросяна увезли на скорой из квартиры. Якобы у него есть симптомы COVID-19 и он уже больше суток принимает лекарство для лечения вируса.

Как писал NEWS.ru, 44-летняя рок-певица Земфира заразилась COVID-19. Она сама обратилась к врачам, которые выявили у неё инфекцию. Артистка находится на самоизоляции и принимает лекарства.

Не избежала инфицирования и телеведущая Ксения Собчак. Она призналась в положительном тесте на COVID-19 в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. Журналистка находится на самоизоляции и в эфир вышла по видеосвязи. Примечательно, что ранее уже появлялась информация о болезни светской львицы, но тогда Собчак заявила, что у журналистов просто случился «дефицит новостей» и у неё нет коронавируса.