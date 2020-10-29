Песков прокомментировал указ Минздрава о высказываниях врачей по COVID-19

https://static.news.ru/photo/625b83dc-19db-11eb-a773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения не запрещало врачам говорить о ситуации с COVID-19. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в указе ведомства речь шла о том, что их заявления и рекомендации не должны идти в разнобой.

Как отметил представитель Кремля, высказывания медиков и их разный характер несут вред прежде всего для людей. Таким образом он прокомментировал решение Минздрава о том, что эксперты ведомства должны согласовывать свои комментарии с министерством.

Ведомство не запрещает. Конечно, это не запрет, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь отметил, что разнобой в высказываниях экспертов ведомства о коронавирусе возникает нередко. По мнению Пескова, когда один специалист говорит о том, что «перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвёртый — что это не нужно, это неправильно».

Всё-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо — для нас с вами. Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было вот такого маразма, — подчеркнул он.

После этого журналисты попросили представителя Кремля уточнить, идёт ли речь о профилактике, то он утвердительно ответил, подчеркнув, что данных по численности заболеваемости это не касается.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков отказался давать прогнозы по ситуации с коронавирусом.