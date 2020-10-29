Песков отказался давать прогнозы по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/09d51488-19d8-11eb-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает неуместным делать прогнозы по ситуации с коронавирусом в стране и о сроках преодоления пандемии.

Не считаю вопрос уместным. Речь идёт о борьбе с коронавирусом — доселе неизвестным, который мир узнал чуть менее года назад, про который по-прежнему очень много всего непонятного, — ответил он в ответ на вопрос журналистов о приблизительных сроках окончания пандемии, пишет ТАСС.

Ранее Песков призвал граждан РФ помнить о личной ответственности за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих в условиях пандемии, писал NEWS.ru.

Он отметил, что в сложных условиях пандемии коронавируса медицинские учреждения испытывают повышенную нагрузку, ощущается нехватка медперсонала и препаратов, и каждый гражданин должен помочь системе здравоохранения страны и постараться уберечь себя и своих близких от COVID-19.

В России 29 октября зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых коронавирусом. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.