От коронавируса вылечились почти 3,6 тыс. военных

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В российских Вооруженных Силах за сутки от COVID-19 вылечились 100 человек, а общее число справившихся с болезнью составило почти 3,6 тысячи. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В Вооруженных Силах Российской Федерации за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3597 человек, — уточняется в сообщении.

Среди гражданского персонала за сутки число выздоровевших увеличилось на 24 человека и достигло 303 человек. По данным ведомства, последние несколько недель заболевших коронавирусом становится меньше, чем выздоровевших.

К воскресенью в воинских частях, органах военного управления и соединениях COVID-19 обнаружили у 1 506 военных. Среди курсантов и слушателей вузов на данный момент заболевшими считаются 489 военных.

Как писал NEWS.ru, ранее в МОРФ отметили, что у большинства заболевших коронавирус проходит бессимптомно.