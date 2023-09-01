Опять атака на аэропорт? Что за выстрелы были ночью в Пскове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Псковской области наблюдатели одного из постов воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный летающий объект, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Есть ли разрушения и пострадавшие?

Что за выстрелы ночью были в Пскове

Telegram-канал Baza примерно в 23:40 по московскому времени сообщил, что в Пскове слышна стрельба. По словам местных жителей, также работали системы ПВО.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что горожане выкладывают видео, на котором слышна стрельба в районе аэродрома и воинской части Пскова. По предварительным данным, шла атака беспилотников. Официального подтверждения этого от МО РФ не было.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет», — заявил губернатор Ведерников.

По данным SHOT, ночная стрельба в Пскове в аэропорту велась по квадрокоптеру. Официального подтверждения этого от МО РФ не поступало.

«Ночная стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, который пытался снять последствия атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 30 августа. После стрельбы из стрелкового оружия дрон пропал — был ли он сбит, сейчас выясняется. По предварительной информации, квадрокоптер был вертолетного типа и мог быть запущен с территории РФ ввиду характеристик подобных моделей. От границы Украины до аэропорта Пскова около 800 километров. До границы с Латвией — 65 километров, а с Эстонией около 50 километров», — отметили авторы Telegram-канала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия атаки дронов на Псков 30.09.2023

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали аэропорт в Пскове. В результате этого были повреждены несколько самолетов Ил-76. Российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президента страны Владимира Путина проинформировали о случившемся.

Вчера, 31 августа, Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова были устранены. Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.

Откуда могли запустить дроны, которые атаковали Псков

Военкор Александр Сладков считает, что запуск БПЛА мог быть осуществлен с территории Эстонии.

«Вчера прозвучало, что они перелетели перед атакой через Чудское озеро, то есть со стороны границы [с Эстонией]. <...> А почему бы и нет? Почему бы не напрячь соседей. Если это сделали они, то они обязаны ответить», — отметил он.

Telegram-канал Mash вчера сообщил, что в небе над Псковом через некоторое время после атаки дронов был обнаружен неопознанный объект. Он двигался со стороны Латвии и Эстонии примерно в 65 км от границы. По информации источника, системы ПВО засекли цель. Она летела со скоростью около 120 км/ч на высоте 1000 метров. С земли объект идентифицировать не удалось, потому в воздух подняли истребитель, однако к тому моменту аппарат уже исчез.

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