Жители Пскова сообщили о работе ПВО

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В Пскове работают системы ПВО, сообщил Telegram-канал Baza. Кроме того, сообщается о звуках стрельбы. Министерство обороны информацию не комментировало.

В Пскове опять слышна стрельба. По словам местных жителей также работает ПВО, — сообщил источник.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не фиксировалось.

29 августа ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области. По сообщению губернатора региона Романа Старовойта, было зафиксировано два прилета. Пострадавших в результате атаки не было, жилые дома и хозпостройки не повреждены.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали аэропорт Пскова. После этого авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. В экспертном сообществе предполагали, что целью налета был военный объект. Также обсуждается, откуда стартовали дроны.