Ведерников: в небе над Псковской областью заметили неопознанный объект

Фото: Alexander Legky, Александр Легки/Global Look Press/Global Look Press

В небе над Псковской областью наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства зафиксировали неопознанный летающий объект, заявил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в районе Кресты. Минобороны России информацию не комментировало.

В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект, — написал он.

По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Все необходимые меры по нейтрализации объекта в настоящее время принимаются, уточнил Ведерников.

Ранее стало известно, что в связи с атакой на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» накануне приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимира Путина проинформировали о случившемся. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства получает доклады обо всех подобных ситуациях.

В 14:32 мск губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова были устранены. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.