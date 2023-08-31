Над Псковом был замечен летевший со стороны Латвии неопознанный объект Mash: после атаки дронов над Псковом заметили летевший из Прибалтики объект

Неопознанный объект был замечен в небе над Псковом вскоре после атаки беспилотников на местный аэропорт, сообщает Telegram-канал Mash. Как утверждается, аппарат двигался со стороны Латвии и Эстонии примерно в 65 км от границы.

По информации канала, средства противовоздушной обороны засекли цель. Она летела со скоростью около 120 км/ч на высоте 1000 метров. С земли объект идентифицировать не удалось, потому в воздух подняли истребитель, однако к тому моменту аппарат уже исчез. Сейчас местные силовики проверяют окрестности, предполагая, что объект мог упасть, пишет Mash.