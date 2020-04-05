Общественные места Москвы продезинфицируют 5 апреля

https://static.news.ru/photo/602537b2-76c4-11ea-9fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштабная дезинфекция публичных пространств во избежание дальнейшего распространения коронавируса пройдёт в столице в воскресенье.

В частности, спецсредствами обработают дороги, тротуары, парковки и дворы. В столичном комплексе городского хозяйства заверили, что дезинфекцию проведут с использованием химических составов, одобренных Роспотребнадзором — они безопасны для людей и могут использоваться в детских учреждениях и на пищевых производствах, передаёт РИА Новости.

В общей сложности будет задействовано около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники, — рассказал заммэра Пётр Бирюков.

Также будут продезинфицированы подъезды домов, в которых проживают заражённые коронавирусом или находящиеся на двухнедельном карантине люди. В уборку включены обработка дверных ручек, почтовых ящиков и выключателей.

Как писал NEWS.ru ранее, в столице началась дополнительная обработка поездов Московских центральных диаметров (МЦД) холодным паром на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. По его данным, благодаря такой дезинфекции на обрабатываемых поверхностях уничтожается 99,9% микробов.