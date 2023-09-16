Названа причина провала обучения бойцов ВСУ по стандартам НАТО Военэксперт Матвийчук: страны НАТО учили ВСУ войне с туземцами, а не с армией

Фото: IMAGO/Branislav Racko/Global Look Press

Обучение украинских военнослужащих по стандартам НАТО не принесло желаемых результатов, так как инструкторы Альянса обучали ВСУ «войне с туземцами», а не с регулярной армией, объяснил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что даже если бойцы и чему-то научились, то у них по-прежнему нет ни артиллерии, на авиации.

Понимаете, специалисты НАТО учили бойцов ВСУ войне с туземцами силами экспедиционного корпуса, а не [тому, чтобы] участвовать в боевых действиях с регулярной армией. Возможно, ВСУ чему-то и научились, но у них нет ни артиллерии, ни авиации, слабая танковая группировка, — заявил Матвийчук.

Условные 250 танков не способны принести какого-то значимого результата при длине фронта в 1000 километров, добавил эксперт. По его словам, украинской армии нужно в десять раз больше техники, чтобы контрнаступление шло по плану командования ВСУ.

Ранее британское издание Financial Times заявило о неспособности ВСУ освоить современные методы ведения боя, которым их обучают инструкторы НАТО. Сами бойцы при этом жалуются на некомпетентность «учителей». Они уверены, что беспрекословное следование советам инструкторов может стоить им жизни. Обе стороны обвиняют друг друга в провале контрнаступления, говорится в материале.