Наступление ВС РФ на Днепр 29 апреля: гибель женщин-солдат, бои у Покровска

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины, к которой подошли ВС РФ. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 29 апреля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра во вторник, 29 апреля

«В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми — речь идет о селах Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарево Балка. Формулировка „обязательная эвакуация“ означает, что ситуация в регионе близка к военному или гуманитарному коллапсу. Факт эвакуации в глубине Днепропетровской области — еще одно косвенное подтверждение того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей ЛБС. В столице могут говорить, что все под контролем, но на местах уже готовятся к худшему», — пишет «Военная хроника».

«Дневник десантника» отметил, что Покровское направление — единственное место, где ВСУ локально имеют успехи.

«В Миролюбовке продолжаем бои за северо-западную часть села, бои идут за ангары. Севернее Гродовки наша артиллерия плотно работает по позициям противника, у ВСУ на данном участке продвижения нет. Сухой Яр еще остается за противником, ситуация сложная, враг не дает дронами нам продвинуться. В Лысовке юго-восток села за нами, остальная часть за ВСУ и центр в серой. Как и прежде, здесь очень сложная ситуация с ротацией наших войск, враг применяет огромнейшее количество ФПВ-дронов, из-за которых логистика практически невозможна. По сути, враг нас тут парализовал дронами, соответственно, если не решить проблему глобально, успех, конечно же, будет, но вопрос времени и сил», — подчеркнули авторы канала.

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Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

По их данным, в Шевченко ВС РФ успешно выбили ВСУ, армия Украины на участке использует женские штурмовые группы на бронетехнике.

«Уничтожаем всех, несмотря на гендерную принадлежность. В Зверево мы контролируем 1/3 села, а у Песчаного ведем обработку позиций врага в лесополосах северо-восточнее. По Котлино ситуация практически не изменилась, за ж/д дорогой бьемся за первую улицу. С южной стороны от ж/д полотна мы часть села держим под контролем. В Удачном идут бои за восточную часть, враг на данном участке обороняется, пытаясь сдержать натиск наших войск на Днепропетровскую область. По Успеновке ситуация динамичная, ВСУ постоянно контратакуют, сейчас линия боевых действий идет примерно по середине населенного пункта. В кармане между Надеждинкой и Нововасилевкой наши войска расширили контроль территории практически до Новоалександровки», — добавил «Дневник десантника».

«Донбасский партизан» передает, что на Покровском (Красноармейском) направлении российские войска продолжают наступательные действия с успешным продвижением в Успеновке, с тяжелыми боестолкновениями на рубежах Удачное — Котлино — Зверовое — Песчаное — Шевченко.

«Боевые действия продолжаются в районе Лысовки, где силы ВС РФ оказывают активное давление на позиции противника. Успеновка практически полностью перешла под контроль ВС РФ. Это важное достижение ослабляет позиции противника в этом районе и создает предпосылки для дальнейших атак на соседние участки фронта. Силы ВС РФ продолжают атаки на рубежах Удачное — Котлино — Зверовое — Песчаное — Шевченко, пытаясь прорвать оборону противника и установить контроль над этими важными стратегическими позициями. Боевые действия на этих рубежах подтверждают продолжение активных наступательных операций. В районе Лысовки продолжаются активные боевые действия, с концентрацией усилий на восточной части села. Это важная позиция для дальнейших атак и укрепления позиций российских войск в данном секторе», — добавил «Донбасский партизан».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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